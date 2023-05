Biglietti West Ham-Fiorentina: finale Conference League Praga, come acquistarli

Come e dove acquistare i biglietti per West Ham-Fiorentina, finale della Conference League 2023 in programma mercoledì 7 giugno alle ore 21:00 alla Eden Arena di Praga. Un evento storico per i tifosi viola, che ritrovano la propria squadra del cuore nell’atto conclusivo di una competizione europea. Naturale che i tagliandi siano quindi richiestissimi, con la prima fase di vendita che aveva previsto un sorteggio per il pubblico “generico” non appartenente a nessuna delle due tifoserie. Questo sorteggio si è però chiuso il 28 aprile. Adesso invece West Ham e Fiorentina avranno una quota di biglietti a loro totale disposizione, con ognuna delle due squadre che potrà organizzare in maniera indipendente le fasi di vendita. Le notizie saranno quindi disponibili nelle prossime ore.

