Prosegue il terzo turno dei due tabelloni, maschile e femminile, di Indian Wells 2025: ecco il programma di lunedì 10 marzo. La notte tra domenica e lunedì ha regalato diversi risultati negativi per l’Italia, con riferimento alle uscite di scena di Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti. Il tennista romano ancora una volta non è riuscito a superare il difficile ostacolo rappresentato da Stefanos Tsitsipas. Il toscano, invece, al rientro dall’infortunio che lo ha tenuto fuori qualche settimana, dopo un buon avvio ha perso sulla distanza contro il francese Arthur Fils.

RISULTATI E TABELLONE MASCHILE

RISULTATI E TABELLONE FEMMINILE

Per effetto di questi risultati, nel tabellone maschile l’unico azzurro rimasto in corsa è Matteo Arnaldi, che insegue un posto agli ottavi di finale in una sfida contro Brandon Nakashima che si preannuncia molto equilibrata. Sono, invece, due le azzurre ancora presenti nel tabellone femminile: si tratta di Lucia Bronzetti e Jasmine Paolini.

Indian Wells, programma lunedì 10 marzo: l’ordine di gioco

Come detto, Arnaldi se la vedrà con il padrone di casa Nakashima. Una sfida che mette l’uno contro l’altro due tennisti che occupano una posizione simile in classifica, con l’azzurro che è 35esimo mentre lo statunitense è 33esimo. I precedenti, inoltre, sono appena due, con un perfetto equilibrio di una vittoria a testa. Da sottolineare, però, come la vittoria di Nakashima risalga alle Next Gen ATP Finals del 2022, mentre l’azzurro ha vinto poche settimane fa ai quarti di finale di Delray Beach. Insomma, Arnaldi “sa come si fa” contro Brandon anche davanti a un pubblico “ostile”, ma è chiaro che il pronostico è molto incerto.

Il pronostico è invece tutto a sfavore di Lucia Bronzetti nel confronto con Aryna Sabalenka. La tennista italiana ha fin qui ben figurato nel torneo battendo prima Kalinina e poi Frech, ma ora l’ostacolo appare insormontabile. Sono due i precedenti contro la numero uno del mondo, entrambi risalenti al 2024. La bielorussa ha vinto in due set sia a Brisbane che agli US Open, e punterà a fare lo stesso in questa occasione. Dalla sua, Bronzetti in stagione ha già ottenuto vittorie di prestigio contro tenniste come Azarenka e Keys, e proverà a superarsi ancora una volta.

Più agevole, per forza di cose, l’impegno di Jasmine Paolini, La numero 6 al mondo, dopo aver rotto il ghiaccio superando non senza difficoltà la giovane Jovic al secondo turno, se la vedrà con Jacqueline Cristian. L’impegno, ovviamente, non è da sottovalutare (Cristian è reduce dalla vittoria contro Leylah Fernandez), ma la quarta vittoria su altrettanto incontri con la rumena è alla portata di Jasmine.

L’ordine di gioco

STADIUM 1

Dalle 19:00 – (13) Draper vs (PR) Brooksby

Non prima delle 21:00 – (3) Gauff vs (29) Sakkari

A seguire – (1) Sabalenka vs Bronzetti

Non prima delle 2:00 – (27) Shapovalov vs (2) Alcaraz

Non prima delle 4:00 – Cristian vs (6) Paolini

STADIUM 2

Dalle 19:00 – (28) Mertens vs (5) Keys

A seguire – (30) Tabilo vs (3) Fritz

A seguire – (22) Khachanov vs (11) Shelton

Non prima delle 2:00 – (10) Navarro vs (19) Vekic

A seguire – (14) Dimitrov vs Monfils

STADIUM 3

Dalle 19:00 – (LL) Van de Zandschulp vs (25) Cerundolo

A seguire – (21) Hurkacz vs (9) de Minaur

A seguire – Arnaldi vs (32) Nakashima

STADIUM 4

Dalle 19:00 – Berrettini/Sonego vs (5) Mektic/Venus

Non prima delle 20:30 – Kudermetova vs Kartal

Non prima delle 22:00 – (WC) Bencic vs (13) Shnaider

A seguire – (12) Kasatkina vs (24) Samsonova