Indian Wells, Alcaraz: “Devo giocare sempre al 100% per poter battere Sinner”

Carlos Alcaraz ha parlato in conferenza stampa dopo aver sconfitto Jannik Sinner nella semifinale di Indian Wells 2024: “Significa molto per me giocare ad un livello così alto e poter giocare un’altra finale. Con Sinner abbiamo un’ottima rivalità e per me è incredibile mettere fine a una serie di 19 partite consecutive“. Poi ha proseguito: “Io e Jannik ridevamo della situazione quando la partita era sospesa. L’altro giorno api, oggi pioggia… Vediamo cosa succede domani. È difficile iniziare il gioco e doversi fermare e ricominciare. Non ho iniziato bene, ma sono davvero felice di come ho saputo reagire“.

Alcaraz si è poi soffermato sulla sua rivalità con Sinner: “Ogni volta che incontro Jannik mi innervosisco, questo è certo. So che devo giocare al 100% per batterlo. Non sono nervoso per essere indietro negli scontri diretti, anzi mi dà una motivazione in più per dare tutto e volerlo battere. Cerco di giocare il mio miglior tennis in ogni partita contro di lui, e oggi credo di averlo fatto. Adesso siamo pari, se non sbaglio. La prossima volta che lo affronterò, non ci penserò“. Infine il classe 2003 spagnolo ha concluso: “È incredibile giocare in ambienti come questo, mi sento come se stessi giocando in casa. È qualcosa di pazzesco venire dall’altra parte del mondo e sentire questa energia, questo amore. Ogni volta che gioco contro Jannik è una lotta incredibile, ma per gli spalti è una partita affascinante e loro si divertono. L’energia che ci danno è davvero speciale. Abbiamo già giocato qualche volta e ci conosciamo per quanto riguarda l’approccio al gioco e la tattica. Non rivelerò la mia strategia nel caso lo dovessi affrontare a Miami, ma abbiamo giocato diversamente rispetto alle ultime volte“.