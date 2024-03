Olbia-Recanatese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Olbia-Recanatese, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa si trovano in piena lotta per la salvezza e hanno bisogno di centrare una vittoria per alimentare le loro speranze di salvezza. La formazione giallorossa non si trova in una bella posizione di classifica e spera di vincere questo scontro diretto. Si tratta di un vero e proprio scontro per provare a mantenere la categoria: i sardi arrivano da un solo punto nelle ultime cinque e sono praticamente all’ultima spiaggia; i marchigiani, invece, sono reduci da due vittorie nelle ultime cinque e con un successo potrebbe mettere una seria ipoteca sulla salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 17 marzo alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 254.

