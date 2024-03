Real Sociedad-Psg 1-2, Luis Enrique: “Chi dice che ho problemi con Mbappé non racconta la verità”

“Sapevamo quanto fosse complicato e forte questo avversario, ce l’hanno dimostrato nel primo tempo di Parigi. Siamo riusciti a vincere ed era questo il nostro obiettivo. Mbappé? Riuscirebbe a segnare cinquanta gol e fare venticinque assist con qualsiasi allenatore. Per me è il miglior giocatore al mondo, oggi ha anche giocato una partita all’attacco anche quando cercavamo di tenere palla. Chi dice che ho problemi con lui non dice la verità, ma ormai a nessuno importa più della verità”. Lo ha detto l’allenatore del Psg, Luis Enrique, dopo la vittoria in casa della Real Sociedad negli ottavi di Champions League: “Oggi abbiamo giocato in un’atmosfera incredibile, la Real Sociedad è stata una delle squadre migliori della fase a gironi, mettendosi dietro anche l’Inter, finalista della scorsa Champions. Una squadra che gioca a memoria, pressa bene e ha coraggio in campo. Abbiamo avuto la fortuna di incontrarli in un momento delicato della loro stagione”.