Indian Wells 2024: programma, orari e ordine di gioco lunedì 11 marzo con Musetti, Nardi e Bronzetti

Il programma e gli orari di lunedì 11 marzo per quanto riguarda il torneo combined di Indian Wells 2024, sia Masters 1000 che Wta 1000. Tennis italiano ancora protagonista in California, dove va in scena la seconda metà dei match di terzo turno. Sul campo principale saranno impegnati Lorenzo Musetti e Luca Nardi, rispettivamente contro il danese Rune e il serbo Djokovic, mentre Lucia Bronzetti se la vedrà contro Coco Gauff sullo Stadium 2. Si comincia alle ore 19:00 italiane, 11:00 locali. Ecco tutte le partite in programma.

PROGRAMMA LUNEDI’ 11 MARZO

STADIUM 1

Ore 19:00 – (29) Musetti vs (7) Rune

Non prima delle 21.00 – (WC) Raducanu vs (2) Sabalenka

a seguire – Osaka vs (24) Mertens

Non prima delle 02:00 – (1) Djokovic vs (LL) Nardi

Non prima delle 04:00 – (16) Svitolina vs (23) Navarro

STADIUM 2

Ore 19:00 – Bronzetti vs (3) Gauff

a seguire – (17) Paul vs (14) Humbert

a seguire – (12) Fritz vs (19) Baez

Non prima delle 02:00 – (20) Garcia vs (9) Sakkari

a seguire – (4) Medvedev vs (29) Korda

STADIUM 3

Ore 19:00 – (28) Norrie vs Monfils

a seguire – (9) Ruud vs Fils

a seguire – (21) Mannarino vs (13) Dimitrov

STADIUM 4

Ore 19:00 – Yuan vs Dolehide

Non prima delle 20:30 – Stephens vs (11) Kasatkina

a seguire – Blinkova vs Parry