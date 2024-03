Masters 1000 Indian Wells 2024: Alcaraz agli ottavi in scioltezza, ok Zverev. Rublev cede a Lehecka

Delineato il quadro degli ottavi di finale della parte bassa del tabellone dell’ATP 1000 di Indian Wells 2024. Giornata piuttosto tranquilla in California, dove su otto partite soltanto una si è conclusa al terzo set e solo un’altra è stata vinta dal giocatore sfavorito. Ma andiamo con ordine. Passeggiata di salute per il campione in carica Carlos Alcaraz, che ha travolto Felix Auger-Aliassime con un severo 6-2 6-3 in 1h18′. Match che non è mai stato in equilibrio, anzi lo spagnolo avrebbe potuto vincere persino più nettamente, ma il suo avversario si è affidato al servizio per rendere il passivo meno pesante. Al prossimo turno, Carlitos ritroverà l’ungherese Marozsan, che lo scorso anno lo eliminò a Roma: difficile pensare ad un’altra sorpresa.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Continua a vincere Alex De Minaur, che ha liquidato per 7-5 6-0 il kazako Bublik approdando così agli ottavi. Il suo prossimo avversario sarà un altro Alexander, Zverev, bravo a domare l’insidioso Griekspoor. Sarà invece Ben Shelton il prossimo rivale di Sinner. Il beniamino di casa ha regalato spettacolo nell’ultimo match di giornata ma ha regalato anche una gioia al pubblico di casa, piegando la resistenza dell’argentino Cerundolo al tie-break del terzo set. La sfida è durata 2h45′ ed è stata in bilico fino all’ultimo, ma ad uscirne vincitore è stato proprio Shelton. Infine, sconfitta a sorpresa per Andrey Rublev, battuto con un doppio 6-4 dal ceco Lehecka, che ha servito alla grande (9 aces, 93% di punti con la prima e 0 palle break concesse). Sorride Stefanos Tsitsipas, che ha superato comodamente un Tiafoe in caduta libera (uscirà dalla top 20) ed ha una buona chance di tornare ai quarti di finale.