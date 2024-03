Pagelle Juventus-Genoa 0-0: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino e le ammonizioni di Juventus-Genoa, match valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. All’Allianz Stadium primo tempo con poche emozioni: Szczesny è bravo e attento su un colpo di testa di Bani. La Juventus crea poco e non riesce ad incidere: due occasioni per Gatti, la prima è un tiro telefonato mentre la seconda arriva la deviazione decisiva della difesa del Genoa. Sino al 60′ i ragazzi di Massimiliano Allegri non riescono a sfondare, qui arriva il triplo cambio con Rabiot, Iling e Yldiz e la Juventus vive dieci minuti importanti. Ma Vlahovic non riesce a concretizzare due occasioni importanti e Iling prende il palo. Nel finale Moise Kean colpisce un altro legno e finisce 0-0: la crisi dei bianconeri è sempre più grande.

LE PAGELLE E I VOTI

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny 6.5; Gatti 6.5, Bremer 6, Danilo 6; Cambiaso 5.5 (37’st Kean sv), McKennie 6 (14’st Rabiot 6), Locatelli 5, Miretti 5.5 (33’st Weah sv), Kostic 5 (14’st Iling Junior 6); Vlahovic 4, Chiesa 4.5 (14’st Yildiz 5). In panchina: Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Alex Sandro, Rugani, Djalo, Nicolussi Caviglia, Nonge. Allenatore: Allegri 4.5.

GENOA (3-4-2-1): Martinez 6.5; De Winter 6, Bani 6.5 (40’st Cittadini sv), Vasquez 6; Spence 6.5, Badelj 6 (40’st Bohinen sv), Frendrup 6 (25’st Strootman 6), Messias 6; Vitinha 5.5, Gudmundsson 6 (25’st Malinovskyi 5.5); Retegui 5 (34’st Ankeye sv). In panchina: Leali, Sommariva, Vogliacco, Pittino, Haps, Thorsby. Allenatore: Gilardino 6.

ARBITRO: Giua di Olbia 6.

NOTE: cielo parzialmente nuvoloso, terreno in perfette condizioni.

Ammoniti: Danilo, Cambiaso, Vitinha, Vlahovic.

Espulso Vlahovic al 48’st per doppia ammonizione.

Angoli: 12-2 per la Juventus.

Recupero: 1′; 5′.