Indian Wells 2023: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 15 marzo

Il programma e gli orari di mercoledì 15 marzo 2023 per quanto riguarda il torneo di Indian Wells 2023. Inizia il programma dei quarti di finale, sia al maschile che al femminile: in scena, le prime due partite di entrambi i tabelloni. Ad aprire il programma sul campo centrale saranno Norrie e Tiafoe, seguiti da Gauff-Sabalenka. In chiusura di giornata, in campo Fognini e Bolelli per la partita di doppio contro Isner e Sock. Ecco il programma completo del campo centrale:

STADIUM 1:

Ore 19.00 – (10) Norrie vs (14) Tiafoe

Non prima delle 21:00 – (6) Gauff vs (2) Sabalenka

Non prima delle 23.00 – (5) Medvedev vs (23) Davidovich Fokina

Non prima delle 2.00 – (7) Sakkari vs (15) Kvitova

Non prima delle 4.00 – Fognini/Bolelli vs Isner/Sock