Arbitri 27esima giornata Serie A: Inter-Juventus a Chiffi, Lazio-Roma a Massa

Le designazioni arbitrali della ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Il designatore della Can, Gianluca Rocchi, ha scelto Daniele Chiffi per Inter-Juventus, match che si giocherà domenica sera con fischio d’inizio alle ore 20:45. Qualche ora prima, alle 18, sarà Massa di Imperia a fischiare nel derby tra Lazio e Roma. Mentre per Torino-Napoli l’arbitro sarà Marchetti. Doveri invece scelto per Udinese-Milan, ecco tutte le scelte.

LE DESIGNAZIONI ARBITRALI DELLA VENTISETTESIMA GIORNATA

SASSUOLO – SPEZIA Venerdì 17/03 h. 18.30

GHERSINI

PASSERI – COSTANZO

IV: MIELE G.

VAR: ABBATTISTA

AVAR: PAGANESSI

ATALANTA – EMPOLI Venerdì 17/03 h. 20.45

DIONISI

ROSSI C. – D’ASCANIO

IV: SACCHI

VAR: MARINI

AVAR: MUTO

MONZA – CREMONESE Sabato 18/03 h. 15.00

GIUA

MARGANI – BOTTEGONI

IV: CAMPLONE

VAR: DI MARTINO

AVAR: MAZZOLENI

SALERNITANA – BOLOGNA Sabato 18/03 h. 18.00

PAIRETTO

DI IORIO – ROSSI M.

IV: COSSO

VAR: VALERI

AVAR: PICCININI

UDINESE – MILAN Sabato 18/03 h. 20.45

DOVERI

CECCONI – BERCIGLI

IV: FELICIANI

VAR: NASCA

AVAR: PAGANESSI

SAMPDORIA – H. VERONA h. 12.30

MARIANI

BINDONI – VALERIANI

IV: PERENZONI

VAR: AURELIANO

AVAR: NASCA

FIORENTINA – LECCE h. 15.00

ABISSO

GALETTO – SCARPA

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: BANTI

AVAR: LONGO S.

TORINO – NAPOLI h. 15.00

MARCHETTI

BRESMES – LO CICERO

IV: FABBRI

VAR: IRRATI

AVAR: DI MARTINO

LAZIO – ROMA h. 18.00

MASSA

ALASSIO – IMPERIALE

IV: MARESCA

VAR: DI PAOLO

AVAR: RAPUANO

INTER – JUVENTUS h. 20.45

CHIFFI

PRETI – BERTI

IV: MARINELLI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PICCININI