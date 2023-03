Man City-Lipsia, Guardiola: “Ho fallito anche se vinco la Champions, perché Julia Roberts tifa United”

E’ stato un Guardiola show nella conferenza stampa post Manchester City-Lipsia, partita che ha dato l’accesso ai padroni di casa ai quarti di finale di Champions League grazie ad un roboante 7-0. Mattatore di serata, oltre al tecnico spagnolo in conferenza, è stato ovviamente Haaland che ha siglato 5 reti delle 7 entrando così nella storia della Champions per gol fatti in una sola partita. Come lui solo Luiz Adriano e Messi. Guardiola in conferenza non si è soffermato solo sulla prestazione da alieno dell’attaccante norvegese, ma ha voluto continuare a fare l’ironico sull’obbligo di vincere la Champions League che addossano alla sua squadra i media.

Sulla Champions: “Sono un fallito in Champions League. Anche se la vincessi tre volte di fila sarei un perdente. Ho tre miti assoluti: Michael Jordan, Tiger Woods e Julia Roberts. Julia Roberts qualche anno fa è stata a Manchester; non negli anni ’90, quando Sir Alex vinceva tutti i titoli. È arrivata nel periodo in cui noi eravamo migliori dello United ma è andata a vedere una loro partita. Non è venuta a trovarci. Ecco perché, anche se vincessi la Champions League non sarebbe paragonabile al fatto che Julia Roberts ha visitato Manchester ma non è venuta a trovarci. Se vincessi la Champions League non riuscirei a superare questa delusione che ho avuto“.