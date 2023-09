Mondiali basket 2023, Petrucci: “Essere tra le prime 8 una grande soddisfazione. Sognare non costa nulla”

L’Italbasket è ai quarti di finale dei Mondiali e tra poco più di 24 ore scenderà in campo per una sfida come sempre dal fascino particolare contro Team Usa. “Il basket è diventato sempre più difficile. Basti considerare quanto spazio è stato dato nei giornali e nelle televisioni nazionali a questo ritorno dell’Italia nel ‘G8 mondiale’ . E’ merito di una prestazione straordinaria di ragazzi normali”. Così il presidente della Fip, Gianni Petrucci, intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio anch’io sport su Radio Rai. “Un allenatore così, ‘sui generis’, sotto tutti i punti di vista, non lo abbiamo mai avuto. Abbiamo avuto grandi allenatori ma la simpatia e le caratteristiche di Pozzecco non le ha nessuno”, ha aggiunto il numero uno della Federbasket, a proposito del carisma del coach del team azzurro.

“Domani giochiamo contro dei colossi, che sono sempre di un altro livello, anche se ieri hanno perso. Noi vogliamo andare avanti. Loro sono favoriti ma noi vogliamo arrivare”, ha detto ancora Petrucci, già proiettato verso la gara dei quarti di finale del torneo iridato. “Questa squadra non si abbatte mai. Pozzecco è un grande allenatore, dovreste vedere come e quanto allena la squadra. Essere fra i primi otto del mondo è una grande soddisfazione ma ancora ‘non abbiamo fatto niente’. Io l’avevo detto già: “Voglio giocare contro gli Usa’. Ci dobbiamo paragonare ai grandi e sognare non costa nulla. E poi c’è Banchero: voleva giocare con l’Italia? Adesso ci giocherà contro. A lui non dirò niente però. E’ grande giocatore e lo ha dimostrato. La mia è comunque solo una battuta. Ha fatto tutto lui: noi dobbiamo solo ringraziarlo, perchè ci ha fatto scoprire altri ottimi giocatori per la nostra Nazionale”, ha proseguito il presidente della Fip. “Datome? Per adesso avrà un ruolo nell’Armani a Milano. Poi vedremo. E’ un grande campione e una grande persona. Ha detto che lascia ma abbiamo visto tutti a che livello ha giocato in questi Mondiali”, ha concluso Petrucci.