Il padre di Fognini contro Volandri: “La verità non ti è mai appartenuta e parli di morale a Fabio”

“Morale… lui parla di morale a Fabio (e cinque emoticon divertite, ndr). Tranquilli che la verità verrà fuori presto e comunque sia: forza Italia sempre!”. Il padre di Fabio Fognini, Fulvio, si è scagliato sul suo profilo Instagram nei confronti di Filippo Volandri, capitano dell’Italia di Coppa Davis, in seguito all’esclusione del taggiasco dalla squadra per Bologna e al botta e risposta tra il figlio e l’ex tennista: “Berrettini stava bene quando ci hai fatto perdere la Davis? Vavassori non sta giocando Genova singolo e doppio? La verità non ti è mai appartenuta caro”.

