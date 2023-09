Barcellona, in vendita zolle di erba del Camp Nou in ristrutturazione

Il Barcellona ha messo in vendita le zolle dell’erba del Camp Nou in ristrutturazione. Al lavoro ci sono circa 800 persone. Tra poco più di un anno lo Spotify Camp Nou dovrebbe essere pronto. Intanto la società cerca di monetizzare tutto ciò che può, e ha messo in vendita l’ultima erba su cui il Barcellona ha giocato al Camp Nou. Il prato è originale, come dimostra la firma di un notaio.