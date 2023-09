Salernitana, problemi fisici per Dia nel ritiro del Senegal: ora è in dubbio per il Torino

In casa Salernitana si continua a parlare di Boulaye Dia. Questa volta non si parla di problemi extra-campo, ma di fatti che riguardano le condizioni fisiche del giocatore. L’attaccante è impegnato nel ritiro con il Senegal e nell’allenamento di ieri è stato costretto ad interrompere la seduta anzitempo per dei problemi muscolari, uscendo dal campo zoppicando. L’entità dell’infortunio di Dia verrà valutata nelle prossime ore, ma ora la presenza del senegalese è in dubbio per la sfida contro il Torino di lunedì 18 settembre.

#SenegalAlgerie Boulaye Dia n’a pas terminé la séance d’entraînement de ce jeudi. L’attaquant des lions s’est blessé et est rentré à l’hôtel. Vidéo : @mbacke_deme #SSD #LeSportifs pic.twitter.com/6WvPhZ4iBU — LeSportifSN (@Lesportifs_) September 7, 2023