Hurkacz-Bonzi oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Marsiglia 2023

Hubert Hurkacz se la vedrà contro Benjamin Bonzi nell’ultimo atto del torneo ATP 250 di Marsiglia 2023 (cemento indoor). Prima finale dell’anno (la settima della carriera) per il gigante polacco, che in semifinale ha rispettato il pronostico contro il kazako Alexander Bublik. Adesso la sfida contro il padrone di casa, reduce dalla facile vittoria nel derby tutto transalpino contro il diciottenne Arthur Fils. Buon periodo di forma per il nativo di Nimes, che si giocherà la seconda finale della stagione dopo quella persa in tre set a Pune contro l’olandese Tallon Griekspoor. A partire con i favori del pronostico, tuttavia, sarà Hurkacz, forte della posizione numero undici nel ranking mondiale e, in generale, di una maggiore esperienza sul circuito maggiore rispetto al suo avversario. Tra i due sarà il primo scontro diretto della carriera. Si sono già incontrati in passato ma solamente a livello di circuito minore.

Hurkacz e Bonzi scenderanno in campo oggi (domenica 26 febbraio). I due giocatori apriranno le danze sul Central non prima delle ore 14:00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la finale tra Hurkacz e Bonzi garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine dell’incontro.