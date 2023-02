Ciclismo, UAE Tour 2023 settima tappa oggi in tv: percorso, orari e diretta streaming

Lo UAE Tour 2023 si conclude oggi con la settima e ultima tappa, da Hazza Bin Zayed Stadium a Jebel Hafeet dopo 153 chilometri con arrivo in salita che incoroneranno il vincitore di questa edizione. L’attesa è tutta per Remco Evenepoel, praticamente in testa alla generale fin dal primo giorno e ora chiamato a concludere l’opera insieme alla sua Soudal Quick-Step. Il belga però dovrà guardarsi da diversi avversari, su tutti quel Pello Bilbao che in classifica è forse il big più vicino e quindi pericoloso. La corsa si deciderà lungo l’ultima salita verso Jebel Hafeet, un’ascesa lunga 10,8 km con una pendenza media del 6.6% e punte che superano il 9%. Insomma un test importante che potrebbe regalare anche spettacolo.

UAE TOUR 2023: CALENDARIO TAPPE E PROGRAMMA COMPLETO

ORARI, TV E STREAMING – L’ultima tappa dello UAE Tour 2023 prenderà il via alle ore 9:45 italiane, con arrivo previsto intorno alle 13:30. Gli appassionati potranno seguire la corsa in diretta tv su Eurosport 2 a partire dalle 11:50, senza dimenticare le numerose opzioni per la diretta streaming con Sky Go, Eurosport.it, Dazn, Now Tv e Discovery+. Sportface vi terrà aggiornati con i risultati e le classifiche finali.