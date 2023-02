Sci di fondo, team sprint maschile e femminile oggi in tv: programma, orari e diretta streaming Mondiali Planica 2023

Il programma con gli orari e la diretta streaming del team sprint maschile e femminile di sci di fondo ai Mondiali 2023 a Planica. Si torna in pista per la gara sulla quale gli azzurri puntano di più, come dichiarato da Federico Pellegrino. Appuntamento oggi, domenica 26 febbraio, a partire dalle ore 13.30.

IL CALENDARIO COMPLETO

ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO

SEGUI LA DIRETTA

Diretta tv – Le gare verranno trasmesse in diretta tv su Rai ed Eurosport (palinsesti precisi da definire), mentre la diretta streaming sarà affidata a RaiPlay ed eurosport.it e discovery+.