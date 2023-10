Atp Vienna 2023: programma, date, orari, copertura tv e streaming con Sinner, Musetti, Berrettini e Arnaldi

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming dell’Atp 500 di Vienna 2023, torneo che si svolge da lunedì 23 a domenica 29 ottobre sui campi in cemento indoor in Austria. Parla italiano il torneo di scena nella capitale austriaca, dove ai nastri di partenza ci sono ben quattro azzurri. Si tratta di Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Oltre a Sinner, gli altri top 10 al via sono Medvedev, Rublev, Tsitsipas e Zverev mentre in totale i top 20 presenti sono ben dodici, il doppio di Basilea.

La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FITP). Anche Sky Sport trasmetterà in diretta l’appuntamento austriaco attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Garantita anche una diretta streaming tramite Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il torneo di Vienna garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutto l’arco della settimana.

PROGRAMMA E COPERTURA TV ATP 500 VIENNA 2023

SUPERTENNIS

LUNEDÌ 23 OTTOBRE – LIVE alle ore 17.30 e 19.30; differita all’01.00 (primo turno)

MARTEDÌ 24 OTTOBRE – LIVE alle ore 17.30 e 19.30; differita all’01.00 (primo turno)

MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE – LIVE alle ore 17.30 e 19.30; differita all’01.00 (secondo turno)

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE – LIVE alle ore 17.30 e 19.30; differita all’01.00 (secondo turno)

VENERDÌ 27 OTTOBRE – LIVE alle ore 17.30 e 19.30; differita alle 00.00 (quarti di finale)

SABATO 28 OTTOBRE – LIVE alle ore 1400 e 15.30 (semifinali)

DOMENICA 29 OTTOBRE – LIVE alle ore 13.00 (finale)

SKY SPORT

LUNEDÌ 23 OTTOBRE – LIVE dalle 14.00 alle 21.30 (primo turno)

MARTEDÌ 24 OTTOBRE – LIVE dalle 14.00 alle 21.30 (primo turno)

MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE – LIVE dalle 14.00 alle 21.30 (secondo turno)

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE – LIVE dalle 14.00 alle 21.30 (secondo turno)

VENERDÌ 27 OTTOBRE – LIVE alle ore 14.00, 15.30, 17.00 e 18.30 (quarti di finale)

SABATO 28 OTTOBRE – LIVE alle ore 14.00 e 15.30 (semifinali)

DOMENICA 29 OTTOBRE – LIVE alle ore 13.00 (finale)