Highlights Swiatek-Haddad Maia 6-2 7-6, semifinale Roland Garros 2023 (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 16

Il video con gli highlights della seconda semifinale femminile al Roland Garros 2023. Iga Swiatek ha battuto in due set la brasiliana Beatriz Haddad Maia con il punteggio di 6-2 7-6(7), in poco più di due ore di gioco. Un successo sofferto per la numero uno del mondo, che nel tiebreak ha dovuto annullare anche un set point alla sua avversaria. Alla fine però sarà proprio Swiatek a giocarsi il titolo in finale contro Muchova.

GLI HIGHLIGHTS