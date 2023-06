Napoli, Repubblica: “Rudi Garcia a cena a casa di De Laurentiis”

Clamorosa indiscrezione di Repubblica, che in tarda serata ha scritto sulla propria edizione online di un incontro tra Aurelio De Laurentiis e Rudi Garcia, che a questo punto diventa un tecnico papabile per raccogliere il testimone di Luciano Spalletti alla guida del Napoli. Il tecnico francese, ex Roma in Italia e di recente mandato via dall’Al Nassr poco dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo, è stato ospitato a cena a Roma, presso l’abitazione del presidente partenopeo. 59 anni, esperienza e capacità di gestire piazze difficili e giocatori di talento, ma in grado anche di trasmettere equilibrio alle sue squadre, Rudi Garcia ora potrebbe essere in testa al casting di De Laurentiis per trovare entro fine giugno il nuovo mister partenopeo.