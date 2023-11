Highlights Sinner-Rune 6-2 5-7 6-4: Atp Finals 2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 11

Il video con gli highlights del match tra Jannik Sinner e Holger Rune, sfida valida per la terza giornata dei gironi delle Atp Finals 2023 a Torino. L’azzurro vince il primo set in modo agevole per 6-2, il secondo set è invece decisamente più equilibrato e il danese la spunta 5-7 a sorpresa, poi però strepitoso l’altoatesino nel prendersi il terzo set 6-4. Di seguito ecco le immagini salienti di questo incontro.