Olimpia Milano-Efes 92-76, Messina: “Vittoria importante, apporto della panchina decisivo”

Il coach dell’Olimpia Milano Messina ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria 92-76 contro l’Efes in Eurolega: “Una vittoria importante per noi. Sono contento per i nostri ragazzi, che hanno giocato un grande quarto quarto nonostante le tante partite che stiamo giocando. Continuiamo a migliorare partita dopo partita. Oggi l’apporto della panchina è stato decisivo. Tonut, Hall e Poythress se giocano sempre così alzano il livello della squadra. Tutti i giocatori sono importanti, soprattutto in attesa del recupero di Baron”.