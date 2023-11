Atp Finals 2023, Sinner batte anche Rune: “Una vittoria che per me vuol dire tanto”

“Oggi era una partita molto difficile, non avevo mai vinto contro di lui. Sono partito molto bene, poi lui nel secondo set ha servito un po’ meglio. Abbiamo giocato alla pari, io ho fatto un brutto game sul 6-5 ma succede. Sono ripartito nel terzo come ho fatto contro Nole. Grazie mille del supporto, mi avete aiutato tanto. Ora vediamo come va sabato”. Lo ha detto un provato e strepitoso Jannik Sinner dopo la splendida vittoria, con sofferenza fisica, contro Holger Rune, battuto per la prima volta, alle Atp Finals 2023 a Torino: “Questa partita per me vuol dire tanto, tornare in campo dopo un ottimo match con tante emozioni positive, credo che forse oggi ero un po’ più nervoso e agitato. Ma alla fine i punti importanti li ho portati a casa. Ho avuto qualche chance anche nel terzo set, sicuramente questa vittoria per me vuol dire tanto”.