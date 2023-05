Highlights Sinner-Muller 6-1 6-4 6-1: Roland Garros 2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 31

Il video con gli highlights del match tra Jannik Sinner e Alexandre Muller, valido per il primo turno del Roland Garros 2023 e terminato 6-1 6-4 6-1 per l’azzurro, che ha avuto vita facile dominando il francese in lungo e in largo. Ottimo inizio dunque per il tennista altoatesino, lascia ben sperare in vista del proseguo del torneo. Di seguito ecco le immagini salienti.

GLI HIGHLIGHTS DI SINNER-MULLER