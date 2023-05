Sudtirol-Bari 1-0, Mignani: “Siamo stati poco coraggiosi, dovevamo forzare”

Il tecnico del Bari Mignani ha commentato la sconfitta per 1-0 dei suoi ragazzi in casa del Sudtirol nell’andata delle semifinali playoff di Serie B: “Siamo stati pensierosi e non coraggiosi. Abbiamo sbagliato a non forzare, anche se abbiamo preso gol in una delle poche occasioni concesse. Se fossimo stati più coraggiosi, avremmo prestato il fianco alle loro ripartenze. Abbiamo provato qualche volta, in avanti.. Il Sudtirol si abbassa e ti concede poco spazio e zero profondità. La partita è stata fatta nella maniera giusta, non vale usare il senno di poi. La gestione della partita doveva essere questa, forse avremmo dovuto giocare qualche palla in più in avanti nel finale. In casa nostra sarà un’altra partita”.