Milan: Leao con la maglia della Juventus nei pantaloncini a fine partita, il calciatore si scusa sui social

Rafael Leao è stato al centro di polemiche dei tifosi juventini. Il calciatore del Milan si è la maglia della Juventus nei pantaloncini, come fa abitualmente anche con quella della sua squadra, a fine partita ed è stato beccato da alcuni tifosi bianconeri per non aver rispettato l’avversario. Leao su Twitter ha chiarito la vicenda scusandosi con chi si fosse offeso: “Se qualche tifoso si è sentito mancato di rispetto per essersi infilato la maglia nei pantaloncini, mi scuso, non era mia intenzione trasmettere alcun tipo di mancanza di rispetto, anzi, rispetto tutte le istituzioni!! Forza Milan. L’odio è dannatamente vero”.

Se algum adepto se sentiu desrespeitado por ter metido a camisola dentro dos calções peço desculpa , não foi a minha intenção transmitir qualquer tipo de desrespeito aliás pelo contrário respeito todas as instituições!! Forza Milan ❤️🖤

The hate is real damn — Rafael Leão (@RafaeLeao7) May 29, 2023