Highlights Rybakina-Sabalenka 7-6 6-4, finale Wta Indian Wells 2023 (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 18

Il video con gli highlights della finale del torneo Wta 1000 di Indian Wells 2023, che ha visto Elena Rybakina battere Aryna Sabalenka per 7-6(11) 6-4 dopo poco più di due ore di partita. La kazaka ha conquistato il primo 1000 in carriera con la prima vittoria in cinque scontri diretti contro la bielorussa. Quest’ultima alle prese con gravi problemi al servizio (10 doppi falli solo nel primo set), mentre Rybakina si prende anche il best ranking al numero 7 WTA.

CRONACA DEL MATCH

GLI HIGHLIGHTS