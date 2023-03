Alcaraz-Medvedev stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2023

Carlos Alcaraz se la vedrà contro Daniil Medvedev nella finale maschile del Masters 1000 di Indian Wells 2023, torneo di scena sul cemento outdoor del deserto californiano. L’allievo di Juan Carlos Ferrero è reduce dalla semifinale vinta in due set contro il nostro Jannik Sinner. Stesso discorso per il russo, che ha regolato abbastanza agilmente il padrone di casa Frances Tiafoe, semifinalista in carica degli US Open. Uno solo il precedente tra i due, quello portato a casa dal moscovita in tre set al secondo turno di Wimbledon del 2021.

Le quote dei bookmakers tendono a favorire leggermente proprio Medvedev. Quest’ultimo si è presentato negli Stati Uniti forte dei tre titoli consecutivi vinti tra Rotterdam, Doha e Dubai. Alcaraz proverà a mettere i bastoni tra le ruote nel tennis dell’avversario. Lo spagnolo, infatti, sta dimostrando di essere tornato sui livelli della fine dell’anno scorso dopo aver saltato gli Australian Open per via di un infortunio all’addome. Prima della California, inoltre, sono arrivati il titolo a Buenos Aires e la finale a Rio de Janeiro.

SEGUI LA DIRETTA LIVE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Alcaraz e Medvedev scenderanno in campo nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 marzo. I due giocatori sono pianificati come secondo ed ultimo incontro della giornata sullo Stadium 1 con inizio fissato non prima delle ore 00:00 italiane (le 16:00 locali). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la finale maschile tra Alcaraz e Medvedev garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine dell’incontro.