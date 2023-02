Highlights Jake Paul vs Tommy Fury: vince il britannico (VIDEO)

di Redazione 2

Gli highlights della vittoria di Tommy Fury per split decision contro Jake Paul sul ring di Diriyah in Arabia Saudita. Il fratellastro di Tyson si affida al suo vantaggio in allungo e regola la fame di vittorie dello youtuber. Alla fine, nell’ultimo round, Paul trova il colpo che atterra Fury. C’è il conteggio, ma non basta. Due giudici su tre premiano Tommy, un terzo vede Paul. Anche i numeri sorridono al britannico: 88 colpi a segno dei suoi 302 pugni, rispetto ai 49 dei 157 di Paul.