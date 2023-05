Highlights Fognini-Murray 6-4 4-6 6-4, Internazionali d’Italia Roma 2023 primo turno (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 1

Il video con gli highlights del match tra Fabio Fognini e Andy Murray, valevole per il primo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2023. Sul Centrale del Foro Italico grande vittoria per il ligure, che batte il britannico in tre set con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-4 dopo quasi tre ore di partita. Una prestazione a tratti davvero di altissimo livello di Fognini, che chiude la partita con la bellezza di 49 vincenti a referto. Di seguito le immagini più spettacolari del match.

GLI HIGHLIGHTS