Milan-Inter 0-2, Tiziano Crudeli esplode di rabbia per la sconfitta dei rossoneri (VIDEO)

di Christian Poliseno 41

Una serata di lacrime e rabbia, per il Milan e per tutti i suoi tifosi, dopo la sconfitta nel derby per 0-2 in Champions League contro l’Inter. Un uno-due fulminante, firmato da Dzeko e Mkhitaryan. Alla rabbia ed allo sconforto, si è abbandonato anche il telecronista tifoso del Milan Tiziano Crudeli. Ecco il video della sua reazione.