Milan-Inter 0-2, la radiocronaca di Francesco Repice (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 1

Trionfo dell’Inter nell’andata della semifinale di Champions League 2022/2023. I nerazzurri si sono presi il primo Derby, battendo il Milan per 2-0 grazie ai gol nel primo tempo di Dzeko e Mkhitaryan. Tutto in tre minuti, per una partita raccontata anche da Francesco Repice con la solita affascinante radiocronaca sulle frequenze di Rai Radio 1. Di seguito gli highlights del match raccontati dall’inconfondibile voce del giornalista.

IL VIDEO DELLA RADIOCRONACA