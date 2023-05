Inter, indiscrezione dalla Francia: per Dzeko possibile futuro all’Al-Hilal

Secondo il media francese ‘Footmercato’, Edin Dzeko potrebbe trasferirsi in Arabia Saudita a partire dalla prossima estate. Il centravanti dell’Inter, che lascerà i nerazzurri il 30 giugno in seguito alla scadenza del contratto, ha ricevuto una proposta dall’Al-Hilal valida per le prossime due stagioni. Le cifre non sono ancora note, ma si tratta di un’offerta difficile da rifiutare per il bosniaco, il quale ci sta seriamente pensando.