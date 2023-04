Pagelle Milan-Napoli 1-0, voti e tabellino andata quarti Champions League 2022/2023

Le pagelle di Milan-Napoli 1-0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. A San Siro derby italiano tra i rossoneri e gli azzurri, primo atto del doppio confronto con in palio la semifinale: i padroni di casa la sbloccano con Bennacer nel primo tempo, nella ripresa viene espulso Anguissa. Di seguito ecco le pagelle della sfida.

MILAN (4-2-3-1): Maignan 7.5; Calabria 6.5, Kjaer 7, Tomori 6.5, Hernandez 7; Tonali 7, Krunic 6.5; Diaz 7 (35’st Rebic sv), Bennacer 7.5 (22’st Saelemaekers 6), Leao 6.5; Giroud 6.5. In panchina: Mirante, Nava, Florenzi, Thiaw, Gabbia, Kalulu, Ballo-Touré, Pobega, Origi, Messias. Allenatore: Pioli 6.5.

NAPOLI (4-3-3): Meret 5.5; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Kim 5.5, Mario Rui 5.5 (36’st Olivera sv); Anguissa 5, Lobotka 5.5, Zielinski 5.5 (36’st Politano sv); Lozano 5 (24’st Raspadori 5.5), Elmas 5, Kvaratskhelia 5.5 (36’st Ndombélé sv). In panchina: Gollini, Idasiak, Bereszynski, Ostigard, Juan Jesus, Gaetano. Allenatore: Spalletti 5.5.

ARBITRO: Kovacs (Rou) 6.

RETE: 40’pt Bennacer.

NOTE: serata piovosa, campo in buone condizioni. Ammoniti: Zielinski, Pioli (all.), Bennacer, Di Lorenzo, Kim, Saelemaekers, Rrahmani, Calabria. Espulso Anguissa al 29’st per doppia ammonizione. Angoli: 10-3 per il Napoli. Recupero: 4′; 5′.