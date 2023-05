Highlights Alcaraz-Zverev 6-1 6-2, Masters 1000 Madrid 2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 23

Alcaraz batte Zverev 6-1 6-2 nel match valido per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid 2023. Match a senso unico sul campo Manolo Santana dove il tedesco, mai in partita e molto in difficoltà con tutti i suoi colpi migliori, viene sommerso dalla superiorità del tennis del numero 1 del tabellone. Brutta sconfitta per Zverev che ora sarà chiamato a difendere le due semifinali raggiunte l’anno scorso a Roma e al Roland Garros prima dell’infortunio alla caviglia che lo ha tenuto fuori per il resto della scorsa stagione. Alcaraz giocherà domani sempre sul Manolo Santana contro Khachanov.