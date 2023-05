Biathlon, l’IBU ufficializza i nuovi calendari. Mondiali in quel di Nove Mesto

Sono state rese note le tappe e le date della prossima stagione. L’IBU ha deciso di ufficializzare il tutto con un quadro chiaro e delineato di quali saranno le tappe: si inizia da Oestersund in quel di e si conclude a Canmore, in Canada. Si inizia l’ultima settimana di novembre per poi terminare il 17 marzo 2024.

Si inizierà dunque come detto da Oestersund, presente naturalmente anche la tappa di Anterselva da giovedì 18 a domenica 21 gennaio 2024 con le short individual, staffetta singola mista, staffetta mista e le mass start. I Mondiali partiranno dal 7 al 18 febbraio 2024, in quel di Nove Mesto e si svilupperà in nove tappe fra cui Val Martello e Val Ridanna, i Mondiali junior/giovani sono previsti a Otepae (Est) dal 19 febbraio all’1 marzo 2024, i Giochi Olimpici Giovanili Invernali a Gangwon (Kor) dal 20 al 24 gennaio 2024.