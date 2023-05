Tuffi, sei azzurri a Montreal: assenti Bertocchi e Santoro

In quel di Montreal, in Canada, si terrà la prossima tappa del Aquatics Diving World Cup (5-7 maggio) che vedrà i principali tuffatori del mondo arrivare e gareggiare. Anche la nostra Nazionale parteciperà alle diverse gare nella due giorni di tuffi, con due assenti di lusso però: infatti, non saranno delle gare Elena Bertocchi e e Matteo Santoro. Per la Bertocchi assenza dovuta al periodo di convalescenza dopo l’infortunio alla schiena. Per Santoro, invece, impegni con la Nazionale giovanile.

Saranno comunque sei gli azzurri che sono sbarcati a Montreal nelle ore scorse: Maia Biginelli (Fiamme Oro), Sarah Jodoin di Maria (Marina Militare/MR Sport F.lli Marconi), Lorenzo Marsaglia (Marina Militare/CC Aniene), Chiara Pellacani (Fiamme Gialle/MR Sport F.lli Marconi), Eduard Timbretti Gugiu (Esercito/Blu 2006) e Giovanni Tocci (Esercito/AQA Cosenza)