Highlights Alcaraz-Rublev 7-5 6-2, Atp Finals 2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 60

Carlos Alcaraz si sbarazza di Rublev in due set e centra la prima vittoria alle Atp Finals di Torino 2023. 7-5 6-2 il punteggio a favore del numero 2 del mondo, che con questo successo torna in corsa per la qualificazione alle semifinali dopo la sconfitta all’esordio con Zverev. Primo set determinante con Rublev che prende break nel decimo game e esce dalla partita nel secondo, subendo due break e uscendo sconfitto in un’ora e 15 minuti di tennis. 94% di punti vinti sulla prima di servizio per lo spagnolo, con un buon 62% sulla seconda e nessuna palla break concessa.