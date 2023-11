Calcio, il Times rivela: IFAB studia introduzione espulsione a tempo per le proteste

Secondo il ‘Times’, in contatto con Lukas Brud, Ceo dell’International Board, L’Ifab (International Football Association Board) valuterà nelle prossime riunioni la possibilità di introdurre le espulsioni a tempo. Questo tipo di sanzione è già stata testata a livello giovanile nel calcio inglese, per contrastare “pene” più pesanti sulle proteste contro gli arbitri. L’idea sarebbe quella di allontanare dal campo i calciatori per 10 minuti in caso di espulsione per proteste. Questo è ciò che si legge sul giornale britannico: “I giocatori potrebbero non preoccuparsi così tanto di prendere un cartellino giallo per aver detto qualcosa di inappropriato a un arbitro, ma può fare una grande differenza se sanno che significa stare per dieci minuti fuori dal campo“.