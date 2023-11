Saudi League: Marcelo Gallardo è il nuovo allenatore dell’Al Ittihad

Marcelo Gallardo è il nuovo allenatore dell’Al Ittihad, squadra di Saudi League. Il club si è separato settimana scorsa da Nuno Espirito Santo, ex Wolves e Tottenham. Il tecnico argentino ripartirà dal quinto posto in campionato con 24 punti, a 11 punti dall’Al Hilal in testa e a 7 dall’Al Nassr a 31. Gallardo troverà una rosa ricca di campioni del calibro di Karim Benzema e Ngolo Kanté. Ci sono anche buoni giocatori come Fabinho, ex Liverpool, e Luiz Felipe, ex Lazio.