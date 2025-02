Si è chiusa tra le lacrime la seconda giornata di incontri a Cluj-Napoca, sede del torneo WTA 250 in corso di svolgimento. L’Italtennis festeggia la netta affermazione di Lucia Bronzetti, ma il pubblico di casa applaude per l’ultima volta una Simona Halep che in disarmo raccoglie soltanto due games e nell’intervista post-match, con gli occhi lucidi, annuncia il ritiro dal tennis professionistico.

HALEP SALUTA IL TENNIS

Un tentativo di rientro dopo la lunga squalifica per doping che è andato decisamente per il verso sbagliato per la tennista romena, la quale ha dovuto fare i conti con innumerevoli problemi di natura fisica dal momento in cui è tornata a competere. Lo specchio di queste difficoltà anche questa sera, in cui è apparsa l’ombra di se stessa nel ko subito per 6-1 6-1 da Bronzetti. Halep lascia così, dopo un’eliminazione al primo turno in un torneo di categoria 250, dopo aver conquistato due Slam, 26 titoli sul circuito maggiore, essere stata 64 settimane in vetta alla classifica femminile.

PARTE BENE COCCIARETTO

Inizia bene anche l’avventura di Elisabetta Cocciaretto in Romania. L’azzurra ha centrato la prima vittoria stagionale a livello individuale battendo la padrona di casa Irina-Camelia Begu, a sua volta in grande crisi in questo inizio di 2025, con il punteggio di 6-3 7-5 in un’ora e 52 minuti di gioco. Prova solida da parte dell’azzurra, che in entrambi i set è riuscita a raddrizzare la situazione dopo essere andata sotto di un break, e nel secondo parziale ha anche annullato cinque set point alla sua avversaria. Per l’anconetana sono segnali importanti per il futuro, che potrebbero ridarle quella fiducia che era mancata in questi mesi. Cocciaretto affronterà ora al secondo turno un’altra atleta di casa come Ana Bogdan, wild card del torneo, che nel suo match d’esordio ha superato nettamente la britannica Jodie Burrage.

Nelle altre gare di oggi, avanzano tutte le prime teste di serie, con la numero uno Anastasija Potapova che ha impiegato meno di un’ora e un quarto per sbrigare la pratica Julia Grabher con il punteggio di 6-4 6-0; senza problemi anche la seconda forza del tabellone Olga Danilovic, che supera con un doppio 6-3 la statunitense Alycia Parks. Agli ottavi di finale con grande fatica anche Viktorija Golubic, che impiega tre ore e mezza per piegare la resistenza della neerlandese Arantxa Rus con il punteggio di 7-5 4-6 7-6(10). Molto tirata anche la vittoria di Aliaksandra Sasnovich in tre set contro la numero 6 Jessica Bouzas Maneira, mentre è comoda la vittoria di Anna Blinkova su Sara Sorribes Tormo.

AVANTI LE BIG AD ABU DHABI

Di scena oggi a livello femminile anche il torneo Wta 500 di Abu Dhabi 2025, che si è aperto con la vittoria di Leylah Fernandez contro la lucky loser Moyuka Uchijima con un doppio tie brek, 7-6(3) 7-6(0). Più comodo invece il successo di Linda Noskova, che liquida 6-0 6-3 in un’ora di gioco la polacca Magdalena Frech e ora si appresta a sfidare la numero 2 Paula Badosa. Avanti senza problemi anche Anastasija Pavlyuchenkova (6-3 6-1 a Sofia Kenin) e Marketa Vondrousova (6-3 6-4 a Emma Raducanu). Vittoria in tre set per Belinda Bencic, in gara grazie alla wild card, che supera 6-2 3-6 6-1 la slovacca Rebecca Sramkova. Al secondo turno infine anche Magda Linette e Ons Jabeur, che regolano rispettivamente Renata Zarazua e Jelena Ostapenko.

Il programma di domani del torneo Wta di Cluj-Napoca

Sul cemento indoor romeno si aprono gli ottavi di finale, con le prime cinque gare in programma. In campo la seconda forza del tabellone, Olga Danilovic, che affronta la bulgara Viktoriya Tomova, mentre la numero 4 Anhelina Kalinina trova l’olandese Suzan Lamens. Di seguito la programmazione completa di mercoledì 5 febbraio nel torneo Wta 250 di Cluj Napoca 2025.

CENTER COURT

Ore 10.00 – Jones vs (5) Siniakova

a seguire – (4) Kalinina vs Lamens

a seguire – Stakusic vs Sasnovich

a seguire – Seidel vs (8) Cristian

a seguire – Tomova vs (2) Danilovic

Il programma di domani del torneo Wta di Abu Dhabi

Programma ricco sul cemento emiratino, con il torneo che entra nel vivo con gli ottavi di finale. In campo la numero 1 del tabellone Elena Rybakina contro la statunitense Katie Volynets, ma anche la seconda forza Paula Badosa, che affronta Linda Noskova nel big match di giornata. Spazio anche alla numero tre Daria Kasatkina, attesa dalla sfida contro la texana Ashlyn Krueger. Di seguito la programmazione completa di mercoledì 5 febbraio nel torneo Wta 500 di Abu Dhabi 2025.

STADIUM COURT

Ore 8.00 – Bencic vs Kudermetova

a seguire – Putintseva vs Vondrousova

a seguire – (1) Rybakina vs Volynets

a seguire – Sonobe vs Jabeur

a seguire – Noskova vs (2) Badosa

ADCB COURT 1

Terzo match dalle 8.30 – (8) Fernandez vs Sun

a seguire – Krueger vs (3) Kasatkina

a seguire – (6) Pavlyuchenkova vs Linette