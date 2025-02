Mattia Furlani fa il proprio debutto stagionale nel lungo, trionfando al meeting di Ostrava. Il bronzo olimpico a Parigi 2024 è autore di un salto da 8,23, che lo porta a eguagliare la migliore prestazione dell’anno dello svedese Montler. L’azzurro delle Fiamme Oro massimizza il risultato sotto le nuove regole tecniche, che impongono una rincorsa di diciotto passi più preavvio, ovvero due in più rispetto al passato. Il miglior salto è il quinto, che lo porta in testa alla classifica dopo aver ottenuto un 8,00 nel turno precedente. I tre salti iniziali, nulli, sono bastati al 19enne tricolore per riuscire a prendere le misure e ottenere il miglior esordio in carriera. Completano il podio Bozhidar Saraboyukov in 8,12 e Thobias Montler in 8.01.

Furlani si avvicina già alle migliori prestazioni dell’anno passato: l’8.38 degli Europei di Roma e l’8.34, la migliore prestazione indoor ottenuta ad Ancona. Il giovane talento azzurro si prepara ad affrontare una stagione ricca di impegni, a partire dalla tappa Gold del World Indoor Tour in programma il 16 febbraio nella polacca Torun. Seguiranno gli Europei indoor di Apeldoorn, attesi tra il 6 e il 9 marzo in Olanda, e i Mondiali indoor di Nanchino tra il 21 e il 23 marzo.

I RISULTATI DEGLI ALTRI ITALIANI

Zane Weir, alla sua terza uscita stagionale, ottiene il successo nel meeting di Ostrava. L’atleta delle Fiamme Gialle è autore di un quarto lancio da 21,39, pari al record mondiale. L’azzurro firma altre due prestazioni simili: un 21.38 e un 21.29. Chiude secondo sul podio Andrei Toader con 21.21 ed è terzo lo statunitense Roger Steen in 21.09. Leonardo Fabbri è ancora in rodaggio dopo il periodo di allenamento in Sudafrica e non riesce a brillare sulla pedana ceca, chiudendo quinto con 20.65. I pesisti sono attesi a Lodz, in Polonia, già questo sabato.

Catalin Tecuceanu è autore di un buon esordio negli 800. L’azzurro delle Fiamme Oro ottiene la seconda posizione in 1:45.35, secondo tempo personale indoor e lontano soli 35 centesimi dal record nazionale stabilito la scorsa stagione a Madrid. Tecuceanu termina la prova alle spalle solo di Eliott Crestan, in testa con 1:44.69. Terzo sul podio Slimane Moula in 1:45.50. Settima posizione nell’asta per Roberta Bruni con 4.40 e tre errori nel 4.58, in una gara vinta da Tina Sutej in 4.70. Diego Pettorossi termina ottavo nei 200 con 21.50.