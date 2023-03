Gracheva-Kostyuk oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Austin 2023

Varvara Gracheva se la vedrà contro Marta Kostyuk nell’ultimo atto del WTA 250 di Austin 2023, torneo di scena sul cemento outdoor della cittadina statunitense. Tutte e due sono reduci da una vittoria contro una tennista americana. La russa ha sconfitto in tre set Katie Volynets. L’ucraina, invece, ha lasciato le briciole alla quarta favorita del seeding Danielle Collins. Per entrambe l’occasione è ghiotta per accumulare punti ed un titolo in vista degli appuntamenti di Indian Wells e Miami. A partire con i favori del pronostico sarà Kostyuk, anche in virtù della migliore classifica. Gracheva, tuttavia, questa settimana ha già dimostrato di essere molto competitiva e non partirà di certo battuta.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Gracheva e Kostyuk scenderanno in campo oggi (domenica 5 marzo). Le due giocatrici sono pianificate come primo incontro di giornata sullo Stadium Court con inizio fissato non prima delle ore 21:00 italiane (14:00 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà l’ultimo atto tra Gracheva e Kostyuk. Il nostro sito fornirà ai propri lettori news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste.