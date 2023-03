Roma-Juventus, Calvo: “Soldi chiesti da Dybala? Tutto in mano ai nostri avvocati”

“Una partita importante, non credo che sia da dentro o fuori, noi guardiamo due classifiche, una dice che siamo dietro alla Roma di nove punti e una che siamo davanti alla Roma di sei punti. Per cui noi come sempre detto ragioniamo partita per partita, importante vincere la prossima e dunque stasera”. Lo ha detto il Chief Football Officer della Juventus, Francesco Calvo, a Dazn prima della sfida contro la Roma: “Di Maria leader tecnico e dello spogliatoio, un giocatore molto importante e noi vogliamo tenerli con noi quelli importanti, il rinnovo di Danilo lo dimostra. Stiamo negoziando a luci spente con Di Maria, quando avremo qualcosa da dire lo faremo, siamo fiduciosi”.

E sulla vicenda Dybala: “Per sette anni giocatore importante della Juventus, un campione, ma oggi è alla Roma e noi guardiamo al presente e al futuro della Juventus e non ci guardiamo indietro. Da italiano che ha vissuto all’estero sono sorpreso per il fatto che leggiamo notizie coperte in teoria da un vincolo. Questi verbali usciti sui giornali sono in mano ai nostri avvocati, nessuno è stato ancora vagliato da un giudice, i processi si fanno nei tribunali e non possiamo aggiungere nulla di più”.