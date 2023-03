Inter-Lecce, Baroni: “L’Inter ha giocato una partita perfetta, sconfitta che ci farà crescere”

L’allenatore del Lecce, Marco Baroni, ha commentato ai microfoni di Dazn la sconfitta esterna contro l’Inter per 2-0:“L’inter ha fatto una gara di altissimo livello, abbiamo provato a pressarli alti ma non hanno mai commesso errori. La squadra a me è piaciuta sotto il punto di vista della determinazione e dell’equilibrio, è una sconfitta che ci serve. San Siro è un campo difficile per tutti. I due gol potevano essere evitabili, ma loro avevano più tecnica e più fisicità, queste gare aiutano il gruppo a crescere”.

Il tecnico giallorosso si è soffermato sulla lotta salvezza: “Non guardiamo la classifica, viviamo gara dopo gara senza guardare gli altri”.