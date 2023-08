Ciclismo, Mondiali Glasgow 2023 cronometro uomini Elite: data, orari, diretta tv e streaming

Venerdì 11 agosto va in scena la cronometro uomini Elite ai Mondiali di ciclismo di Glasgow 2023. Una delle prove più attese dagli appassionati italiani, visto che Filippo Ganna proverà a riprendersi il titolo conquistato nel 2020 e nel 2021. Tra gli avversari più temibili del fuoriclasse azzurro al momento spiccano sicuramente i nomi di Wout Van Aert e Tadej Pogacar, oltre ovviamente al campione in carica Tobias Foss. La prova contro il tempo andrà in scena lungo i 47,8 chilometri con partenza e arrivo a Stirling: un percorso dalla lunghezza importante, pronto a premiare i grandi specialisti nonostante qualche strappo comunque non troppo impegnativo.

ORARI, TV E STREAMING – La partenza della cronometro è prevista per le ore 15:35 italiane, con il dettaglio dei partenti e degli orari che sarà rivelato poche ore prima della gara. La corsa sarà trasmessa in diretta tv integrale sia da Eurosport che dalle reti Rai, oltre che in diretta streaming tramite RaiPlay, Discovery+, Dazn, Now e Sky Go. Sportface vi racconterà i Mondiali di Glasgow 2023 giorno dopo giorno con aggiornamenti live, classifiche, dichiarazioni e tanto altro ancora.