Fognini-Seyboth Wild oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Metz 2023

Fabio Fognini se la vedrà contro Thiago Seyboth Wild nel primo turno del torneo ATP 250 di Metz 2023 (cemento indoor). Il ligure, entrato in tabellone grazie ad una wild card, è alla ricerca di un ultimo sussulto stagionale per cercare di avvicinare i primi cento giocatori del mondo. Dall’altra parte della rete trova il top ottanta brasiliano che, grazie ad un’annata molto solida, è riuscito a rientrare nel giro che conta dopo un periodo di grosso appannamento tecnico e mentale.

Il loro unico precedente si è disputato abbastanza recentemente. I due, infatti, si sono incontrati nella prima metà di settembre nella finale del Challenger di Genova, con Fognini uscito sconfitto dopo due set molto lottati. Anche questa volta sarà il giocatore sudamericano a partire con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. In palio per il vincitore c’è un ottavo di finale contro il kazako Alexander Bublik, beneficiario di un bye all’esordio e finalista della passata edizione.

Fognini e Seyboth Wild scenderanno in campo oggi (martedì 7 novembre). I due giocatori sono pianificati come secondo incontro della giornata sul Center Court con inizio fissato non prima delle ore 14.00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e a Sky Sport, che monitorerà l’appuntamento transalpino attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP), Sky Go e NOW (solamente per i possessori di un abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il debutto di Fabio Fognini fornendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.