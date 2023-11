Fognini-Bublik oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Metz 2023

Fabio Fognini se la vedrà contro Alexander Bublik nel secondo turno del torneo ATP 250 di Metz 2023 (cemento indoor). Il ligure, entrato in tabellone con una wild card, all’esordio ha prevalso in due tie-break molto lottati sul top cento brasiliano Thiago Seyboth Wild. Adesso per lui c’è un altro cliente molto difficile come il bombardiere kazako, finalista da queste parti durante la passata edizione. Tra i due giocatori si tratta del primo scontro diretto della carriera.

I favori del pronostico pendono totalmente dalla parte di Bublik. Quest’ultimo, infatti, è un autentico specialista su questo tipo di superficie grazie al servizio e a dei colpi d’inizio gioco particolarmente potenti e penetranti. Fognini proverà a dire la sua, cercando di farsi trovare pronto di fronte a qualche possibile passaggio a vuoto del suo più quotato avversario. In un eventuale quarto di finale il fuoriclasse tricolore potrebbe incappare in un derby contro Lorenzo Sonego, sempre che il torinese riesca a superare il qualificato giordano Abdullah Shellbayh.

Fognini e Bublik scenderanno in campo oggi (mercoledì 8 novembre). I due giocatori sono pianificati sul Center Court come terzo incontro di giornata dalle ore 12.00, al termine dell’altro ottavo di finale tra la wild card locale Pierre-Hugues Herbert e l’australiano Alex De Minaur. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e a Sky Sport. Questo, infatti, monitora il Moselle Open attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP), Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il secondo impegno di Fabio Fognini sul suolo francese fornendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.