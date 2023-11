Musetti-Draper in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Sofia 2023

Lorenzo Musetti se la vedrà contro Jack Draper nel secondo turno dell’ATP 250 di Sofia 2023 (cemento indoor), torneo di scena sui campi della capitale bulgara. Il carrarino non è in un momento felice della sua stagione. Nelle ultime tre apparizioni, infatti, è uscito di scena all’esordio. Nell’ultimo appuntamento dell’anno sul circuito maggiore è accreditato della testa di serie numero uno e per questo motivo ha potuto usufruire di un bye al primo turno. Davanti a lui c’è subito un avversario molto tosto come il mancino britannico.

Quest’ultimo ha debuttato nell’evento lasciando solamente cinque giochi al teutonico Maximilian Marterer. Non è un esame semplice per Musetti. Il suo avversario, oltre a trovarsi enormemente a suo agio su questa superficie, è reduce dal titolo conquistato la scorsa settimana al Challenger di Bergamo. Il bilancio dei precedenti (il primo disputato a Wimbledon juniores nel 2018) premia l’inglese, che si trova avanti per 2-0. Lorenzo, non a caso, partirà favorito ma di poco secondo le quote dei bookmakers. In palio c’è l’accesso ai quarti di finale contro uno tra la wild card turca Cem Ilkel oppure l’australiano Max Purcell.

Musetti e Draper scenderanno in campo mercoledì 8 novembre. I due giocatori sono pianificati come secondo quinto e penultimo incontro della giornata sul Center Court con inizio fissato non prima delle ore 17.00 italiane (le 18.00 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di secondo turno tra Musetti e Draper garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.